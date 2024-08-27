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Город Петербург начал готовиться к зиме. Посмотрите, как выглядит один из снегоплавильных пунктов изнутри

Петербург начал готовиться к зиме. Посмотрите, как выглядит один из снегоплавильных пунктов изнутри

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5 комментариев

Петербург начал подготовку к зиме. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начали проводить техобслуживание оборудования снегоприемных и снегоплавильных пунктов, а также проверять сети водоотведения и канализационные станции.

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Как сообщили во вторник, 27 августа, в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова, в зимний сезон 2024–2025 со снегом в Северной столице будут бороться 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно оборудованных снегоприемных. В сутки они будут собирать и плавить 101,5 тысячи кубометров снега. К слову, прошлой зимой пункты приняли 3 миллиона 93 тысячи кубометров снежных масс. Однако этот результат был не рекордным. Лучше всего техника справилась со снегом зимой 2021–2022 годов. Тогда за весь сезон утилизировали 4 миллиона 396 тысяч кубометров снега.

«Предыдущие сезоны показали, что продуманная логистика уборки, своевременного вывоза и утилизации снега обеспечивает хороший экологический эффект», — заявил Беглов.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Петербурге прописали требования к временным площадкам для снега. В документе сказано, что понимается под такими площадками: «предназначенная для организации складирования на срок не более шести месяцев снежных масс (вывозимых в целях уборки) территория, земельный участок (или его часть), включая обеспечивающие их функционирование элементы благоустройства».

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Комментарии
5
Отец Родной
27 августа 2024, 14:17
Новые зимы, новые распилы.. Прекрасно!
zelf
27 августа 2024, 14:49
Ха-ха-ха!!!
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