Петербург начал готовиться к зиме. Посмотрите, как выглядит один из снегоплавильных пунктов изнутри

Как сообщили во вторник, 27 августа, в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова, в зимний сезон 2024–2025 со снегом в Северной столице будут бороться 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно оборудованных снегоприемных. В сутки они будут собирать и плавить 101,5 тысячи кубометров снега. К слову, прошлой зимой пункты приняли 3 миллиона 93 тысячи кубометров снежных масс. Однако этот результат был не рекордным. Лучше всего техника справилась со снегом зимой 2021–2022 годов. Тогда за весь сезон утилизировали 4 миллиона 396 тысяч кубометров снега.