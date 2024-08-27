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    «Подняли больных на верхние этажи». Что происходило в затопленной больнице в Сочи. Показываем фото

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    Ночью в специализированной городской больнице № 3 Хостинского района Сочи оказался затопленным цокольный этаж. Вода проникла в помещения из-за непогоды. В «Службе спасения города Сочи» 27 августа рассказали, что происходило в медучреждении.

    Цоколь больницы наполовину оказался заполнен водой. На место приехали спасатели и сразу начали вызволять пациентов из затопленных помещений.

    «Первым делом подняли больных с избыточным весом на верхние сухие этажи, после чего в течение трёх часов откачивали воду из цокольных и подвальных помещений», — пояснили в службе спасения.

    Кроме больницы, во власти стихии оказались и жилые здания. Одно из них — многоквартирный дом на Кипарисовой улице. Под водой оказались цокольный и первый этаж здания. Там с последствиями непогоды также боролись спасатели. На улице Просвещения произошла аналогичная ситуация в частных жилых домах.

    О том, что еще происходило в городе-курорте минувшей ночью, можно прочитать здесь.

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