    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, ю-з

    768мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.77eur102.49

    Уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, подтоплена больница. В Сочи прошел залповый ливень

    6643
    1 комментарий

    Уровень воды в реке Хосте города Сочи достиг опасных отметок после прошедшей ночи. Затопленным оказался цоколь местной больницы. О том. что происходит в городе-курорте, 27 августа сообщает портал SOCHI1.RU.

    Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Четыре дня подряд в Сочи действовало штормовое предупреждение. Больше всего не повезло Хостинскому району, там выпало 125 мм осадков. Цокольный этаж одной из больниц оказался затоплен.

    Типичный Сочи / T.me

    На месте работали оперативные службы, всю ночь они откачивали воду. Пациентов на это время не эвакуировали.

    На улицах города последствия непогоды ликвидировали коммунальные службы. Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал происходящее в своем Telegram-канале. «<...> работали почти 60 человек и 38 единиц техники, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия. Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте», — уточнил Прошунин.

    Также мэр города рассказал, что в селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к 4 утра. Вечером 26 августа из-за непогоды восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Грозный.

    Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close