Уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, подтоплена больница. В Сочи прошел залповый ливень

Уровень воды в реке Хосте города Сочи достиг опасных отметок после прошедшей ночи. Затопленным оказался цоколь местной больницы. О том. что происходит в городе-курорте, 27 августа сообщает портал SOCHI1.RU.
Четыре дня подряд в Сочи действовало штормовое предупреждение. Больше всего не повезло Хостинскому району, там выпало 125 мм осадков. Цокольный этаж одной из больниц оказался затоплен.
Типичный Сочи / T.me
На месте работали оперативные службы, всю ночь они откачивали воду. Пациентов на это время не эвакуировали.
На улицах города последствия непогоды ликвидировали коммунальные службы. Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал происходящее в своем Telegram-канале. «<...> работали почти 60 человек и 38 единиц техники, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия. Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте», — уточнил Прошунин.
Также мэр города рассказал, что в селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к 4 утра. Вечером 26 августа из-за непогоды восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Грозный.