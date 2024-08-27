О взятии под контроль населенного пункта Орловка на территории Донецкой Народной Республики сообщает Министерство обороны РФ 27 августа.

Пресс-служба военного ведомства пишет, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны, которые стояли в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки.

В ходе боевых действий ВС РФ отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее сообщалось о взятии под контроль крупнейшего населенного пункта Нью-Йорк в Торецкой агломерации Донецкой Народной Республики.

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