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Общество ВС РФ взяли под контроль Орловку, отразив семь контратак

ВС РФ взяли под контроль Орловку, отразив семь контратак

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8 комментариев

О взятии под контроль населенного пункта Орловка на территории Донецкой Народной Республики сообщает Министерство обороны РФ 27 августа.

Пресс-служба военного ведомства пишет, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны, которые стояли в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки.

В ходе боевых действий ВС РФ отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее сообщалось о взятии под контроль крупнейшего населенного пункта Нью-Йорк в Торецкой агломерации Донецкой Народной Республики.

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Комментарии
8
282437267
27 августа 2024, 14:05
все сделать "ку"? а нам с этого какое щастье? вот с удачного обстрела киева для нас последствия есть - вот-вот проклятая ната снимет с киева запрет на применение своих дальнобойных ракет по нам.
VKuser174198221
27 августа 2024, 14:33
И что теперь мы с этой Орловкой делать будем? Покажите фотки с тем, что представляет Орловка собой в настоящее время......
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