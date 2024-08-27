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    Больше двух тысяч самокатчиков-нарушителей выявили за неделю в Петербурге

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    Больше 2100 самокатчиков были привлечены за административные нарушения в Петербурге. Такие данные 27 августа передает УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    С 12 по 18 августа правоохранители проводили профилактическое мероприятие «Кикшеринг». Его цель — снижение количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

    «Больше всего дел об административных правонарушениях было составлено по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения)», — уточнили в Госавтоинспекции.

    В пресс-службе ведомства также отметили, что касаемо количества нарушителей на самокатах «отличился» Приморский район. Самыми ответственными и воспитанными оказались пользователи кикшеринга в Адмиралтейском районе. Там фиксировалось самое низкое количество правонарушений.

    В мае за неделю во время рейда ГИБДД были оштрафованы больше двух тысяч самокатчиков. Тогда было выявлено около 10 человек, гоняющих по городу на СИМ в нетрезвом виде.

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