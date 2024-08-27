Больше двух тысяч самокатчиков-нарушителей выявили за неделю в Петербурге

Больше 2100 самокатчиков были привлечены за административные нарушения в Петербурге. Такие данные
С 12 по 18 августа правоохранители проводили профилактическое мероприятие «Кикшеринг». Его цель — снижение количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
«Больше всего дел об административных правонарушениях было составлено по
В пресс-службе ведомства также отметили, что касаемо количества нарушителей на самокатах «отличился» Приморский район. Самыми ответственными и воспитанными оказались пользователи кикшеринга в Адмиралтейском районе. Там фиксировалось самое низкое количество правонарушений.
В мае за неделю во время рейда ГИБДД были оштрафованы больше двух тысяч самокатчиков. Тогда было выявлено около