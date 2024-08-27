Больше двух тысяч самокатчиков-нарушителей выявили за неделю в Петербурге

Больше 2100 самокатчиков были привлечены за административные нарушения в Петербурге. Такие данные 27 августа передает УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



С 12 по 18 августа правоохранители проводили профилактическое мероприятие «Кикшеринг». Его цель — снижение количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.