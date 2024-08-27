В Горелово мотоциклист столкнулся с эвакуатором и упал под колёса грузовика

Дорожная полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга утром 27 августа.
Последствия ДТП на Красносельском шоссе неподалёку от пересечения с Полевой улицей показали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село». Несовместимые с жизнью травмы получил мотоциклист, ехавший на «Хонде».
Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он оказался на пути грузовика. По предварительным данным, мотоциклист, не справившись с управлением, столкнулся с попутным эвакуатором и угодил под колёса КАМАЗа.