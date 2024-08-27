Петербургский тренер по ушу, подозреваемый в насилии над воспитанницами, отправлен в СИЗО

Лодейнопольский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для детского тренера по ушу Дмитрия Семакова. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки и ее ровесницы. Информацию об аресте «Фонтанке» 27 августа подтвердили в райсуде.



По версии следствия, 41-летний Семаков трогал своих воспитанниц на спортивных сборах в Ленобласти. Фигурант вину отрицает и заявляет что всего лишь делал несовершеннолетним массаж.



У следователей есть основания не доверять словам обвиняемого. 11 лет назад он уже задерживался за подобное, но тогда суд прекратил уголовное дело.

