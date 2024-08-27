Первую частную космическую миссию SpaceX перенесли из-за утечки гелия

Американская компания SpaceX перенесла запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой в открытый космос впервые в истории должны выйти непрофессиональные астронавты. Старт откладывается как минимум на сутки из-за технической проблемы.



Запуск Polaris Dawn должен был состояться утром 27 августа , но был перенесен как минимум на утро 28 августа . Причиной стала утечка гелия из быстроразъемного шланга на земле, сообщила компания SpaceX в соцсетях. «Falcon и Dragon в порядке, и экипаж по-прежнему готов к своей многодневной миссии на низкой околоземной орбите», — говорится в сообщении.