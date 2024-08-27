Первую частную космическую миссию SpaceX перенесли из-за утечки гелия

Американская компания SpaceX перенесла запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой в открытый космос впервые в истории должны выйти непрофессиональные астронавты. Старт откладывается как минимум на сутки из-за технической проблемы.
Запуск Polaris Dawn должен был состояться утром
Запуск Polaris Dawn запланирован со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте SpaceX и в соцсетях компании. Polaris Dawn возглавит миллиардер Джаред Айзекман, который ранее участвовал в благотворительной миссии Inspiration4. В состав экипажа также вошли бывший пилот ВВС США Скотт Потит и ведущие инженеры по космическим операциям в SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон, которые отвечают за программу подготовки астронавтов компании и разработку операций экипажа соответственно.
В ходе миссии экипаж попытается достичь самой высокой околоземной орбиты и примет участие в первом в истории выходе в открытый космос коммерческих астронавтов в скафандрах, разработанных SpaceX. Участники также проведут