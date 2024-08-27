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    Первую частную космическую миссию SpaceX перенесли из-за утечки гелия

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    Американская компания SpaceX перенесла запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой в открытый космос впервые в истории должны выйти непрофессиональные астронавты. Старт откладывается как минимум на сутки из-за технической проблемы.

    Запуск Polaris Dawn должен был состояться утром 27 августа, но был перенесен как минимум на утро 28 августа. Причиной стала утечка гелия из быстроразъемного шланга на земле, сообщила компания SpaceX в соцсетях. «Falcon и Dragon в порядке, и экипаж по-прежнему готов к своей многодневной миссии на низкой околоземной орбите», — говорится в сообщении.

    Запуск Polaris Dawn запланирован со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте SpaceX и в соцсетях компании. Polaris Dawn возглавит миллиардер Джаред Айзекман, который ранее участвовал в благотворительной миссии Inspiration4. В состав экипажа также вошли бывший пилот ВВС США Скотт Потит и ведущие инженеры по космическим операциям в SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон, которые отвечают за программу подготовки астронавтов компании и разработку операций экипажа соответственно.

    В ходе миссии экипаж попытается достичь самой высокой околоземной орбиты и примет участие в первом в истории выходе в открытый космос коммерческих астронавтов в скафандрах, разработанных SpaceX. Участники также проведут 36 научных исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на земле, так и во время длительных космических полетов, и испытают связь Starlink в космосе.

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