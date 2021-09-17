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«Использовали купол Дракона». Посмотрите, как первый гражданский экипаж SpaceX радуется на орбите

Экипаж миссии Inspiration4 показал фотографии с орбиты

Первый в мире космический непрофессиональный экипаж находится на околоземной орбите на корабле Crew Dragon («экипаж Дракона»). Фотографии довольной команды опубликовали 17 сентября в официальном Twitter-аккаунте миссии Inspiration4.

«Команда провела невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — указано в твите.

Также из текста следует, что экипаж «использовал купол Дракона» — видимо, имеется в виду стеклянная обзорная полусфера на носу корабля.

Миссия SpaceX Inspiration4 — благотворительная: она направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детской онкологии. Это заболевание перенесла в детстве участница команды, медик Хейли Арсенокс. Также на корабле находятся командир экипажа и спонсор полёта бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран военно-воздушных сил США Кристофер Семброски и исследовательница Сиан Проктор.

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Комментарии (1)

Ankor
Как теперь относиться к тому, что космонавт в России - профессия героическая? Тут простые люди полетели.
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