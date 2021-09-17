Первый в мире космический непрофессиональный экипаж находится на околоземной орбите на корабле Crew Dragon («экипаж Дракона»). Фотографии довольной команды опубликовали 17 сентября в официальном Twitter-аккаунте миссии Inspiration4.
«Команда провела невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — указано в твите.
The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021
Также из текста следует, что экипаж «использовал купол Дракона» — видимо, имеется в виду стеклянная обзорная полусфера на носу корабля.
Миссия SpaceX Inspiration4 — благотворительная: она направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детской онкологии. Это заболевание перенесла в детстве участница команды, медик Хейли Арсенокс. Также на корабле находятся командир экипажа и спонсор полёта бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран военно-воздушных сил США Кристофер Семброски и исследовательница Сиан Проктор.