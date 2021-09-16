С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отправилась ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту корабль Crew Dragon с первым в мире непрофессиональным экипажем на борту. Старт был дан 15 сентября в 20:03 по местному времени (03:03 мск 16 сентября).
Все четыре человека на орбите — космические туристы, передаёт РИА Новости. Это командир экипажа и спонсор полёта бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, исследовательница Сиан Проктор и медик Хейли Арсенокс. Миссия называется Inspiration4, она благотворительная — направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детской онкологии. 29-летняя медик из экипажа (самая молодая американка в космосе) перенесла в детстве такое заболевание. В 10-летнем возрасте ей диагностировали остеосаркому левой ноги. Она прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению костей — коленной и части бедренной. В экипаже она заняла место под названием «Надежда». Остальные кресла называются «Лидерство», «Великодушие» и «Процветание».
Корабль должен провести на околоземной орбите три дня, затем вернуться на Землю. Непрофессиональные астронавты собираются проводить научные эксперименты в невесомости.