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    Манёвр «Лады» отправил в больницу двух подростков, катавшихся на мотоцикле под Всеволожском

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    Отечественная легковушка и мотоцикл не разъехались во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась двум школьникам. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 августа.

    Авария произошла на Дачной улице в ДНТ «Рыжики» накануне незадолго до трёх часов дня. По предварительным данным, 21-летний житель деревни Верхние Осельки, выезжая на «Ладе Гранте» с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Progasi Super Max 250.

    С мотоцикла упали 14-летние подростки. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что юного байкера и его пассажира госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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