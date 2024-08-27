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    Жителя Сланцев подозревают в сексуальном насилии над малышом из Петербурга

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    Доверительный разговор пятилетнего малыша с бабушкой стал поводом для возбуждения уголовного дела в Петербурге. На днях ребенок рассказал женщине, что друг мамы совершал с ним ужасное. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.

    В полицию обратилась мама малыша. В заявлении она указала, что в марте 2024 года 23-летний знакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Все это происходило дома на улице Орбели. Накануне ночью полиция задержала подозреваемого жителя Сланцев. В отношении него возбуждено уголовное дело, фигурант помещен в ИВС.

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    Насильственные действия сексуального характера
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