Жителя Сланцев подозревают в сексуальном насилии над малышом из Петербурга

Доверительный разговор пятилетнего малыша с бабушкой стал поводом для возбуждения уголовного дела в Петербурге. На днях ребенок рассказал женщине, что друг мамы совершал с ним ужасное. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.



В полицию обратилась мама малыша. В заявлении она указала, что в марте 2024 года 23-летний знакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Все это происходило дома на улице Орбели. Накануне ночью полиция задержала подозреваемого жителя Сланцев. В отношении него возбуждено уголовное дело, фигурант помещен в ИВС.

