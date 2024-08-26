Жительница Приморского района кошмарит свой двор, включая сирену-будильник на максимум. И на много часов

Жителям Туристской улицы в Приморском районе Петербурга не дает покоя соседка, включающая будильник-сирену столь громко, что во всем дворе вряд ли найдется укромное место, где можно было бы не слышать сводящий с ума шум.

Так продолжается с весны текущего года.