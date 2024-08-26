Жительница Приморского района кошмарит свой двор, включая сирену-будильник на максимум. И на много часов

Жителям Туристской улицы в Приморском районе Петербурга не дает покоя соседка, включающая будильник-сирену столь громко, что во всем дворе вряд ли найдется укромное место, где можно было бы не слышать сводящий с ума шум.
Так продолжается с весны текущего года.
читатели «Фонтанки»
По словам местных жителей, соседка «благополучно кошмарит» окружающие дома, включая сирены в дневное время на много часов подряд. Судя по видео, которое читатели прислали «Фонтанке», сирена звучит далеко не только в дневное время.
Разговоры не помогли, обращения в полицию — тоже.
Мотивы королевы сирен остаются неизвестны, равно как и то, сколько еще времени она продолжит «благополучно кошмарить» своих соседей.