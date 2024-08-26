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    Жительница Приморского района кошмарит свой двор, включая сирену-будильник на максимум. И на много часов

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    Жителям Туристской улицы в Приморском районе Петербурга не дает покоя соседка, включающая будильник-сирену столь громко, что во всем дворе вряд ли найдется укромное место, где можно было бы не слышать сводящий с ума шум.

    Так продолжается с весны текущего года.

    читатели «Фонтанки»

    По словам местных жителей, соседка «благополучно кошмарит» окружающие дома, включая сирены в дневное время на много часов подряд. Судя по видео, которое читатели прислали «Фонтанке», сирена звучит далеко не только в дневное время.

    Разговоры не помогли, обращения в полицию — тоже.

    Мотивы королевы сирен остаются неизвестны, равно как и то, сколько еще времени она продолжит «благополучно кошмарить» своих соседей.

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    Туристская улицаСиреныБудильник
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