ВСУ обстреляли Шебекино. Есть пострадавшие

Двое мирных жителей пострадали вечером 26 августа в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале глава региона также выложил фотографии с места происшествия.
По его сведениям, были ранены мужчина и женщина — с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в
городскую больницу Белгорода, где оказали необходимую помощь.
В трех частных домах в результате обстрела ВСУ были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Осколками посекло два легковых автомобиля.
Ранее сегодня глава региона обвинил областных чиновников в бездействии из-за большого количества жертв среди мирного населения.