ВСУ обстреляли Шебекино. Есть пострадавшие

Двое мирных жителей пострадали вечером 26 августа в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале глава региона также выложил фотографии с места происшествия.

По его сведениям, были ранены мужчина и женщина — с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в

городскую больницу Белгорода, где оказали необходимую помощь.