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    ВСУ обстреляли Шебекино. Есть пострадавшие

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    Двое мирных жителей пострадали вечером 26 августа в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале глава региона также выложил фотографии с места происшествия.

    По его сведениям, были ранены мужчина и женщина — с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в

    городскую больницу Белгорода, где оказали необходимую помощь.

    Фото: Вячеслав Гладков
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    Фото: Вячеслав Гладков
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    В трех частных домах в результате обстрела ВСУ были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Осколками посекло два легковых автомобиля.

    Ранее сегодня глава региона обвинил областных чиновников в бездействии из-за большого количества жертв среди мирного населения.

    Фото: Вячеслав Гладков
    Фото: Вячеслав Гладков

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