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    Правительство поддержало инициативу о переименовании города Ростова в Ростов Великий

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    Правительство России поддержало законопроект о переименовании города Ростова, расположенного в Ярославской области, в Ростов Великий. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает губернатор региона Михаил Евраев в своем telegram-канале.

    Правительство РФ одобрило проект федерального закона о переименовании города. Как отмечает Михаил Евраев, это значительный шаг, касающийся вопроса восстановления «исторической справедливости».

    Губернатор региона подчеркивает, что инициатива находится на финальной стадии реализации. Так, документ уже направили в Госдуму. Ожидается, что завершить все юридические процедуры по переименованию Ростова в Ростов Великий удастся к концу 2024 года.

    Ранее пресс-служба Ярославской областной думы сообщала, что проект о переименовании города поддержали 13 854 человека — это 58% от общего числа жителей города старше 14 лет.

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