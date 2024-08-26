Правительство поддержало инициативу о переименовании города Ростова в Ростов Великий

Правительство России поддержало законопроект о переименовании города Ростова, расположенного в Ярославской области, в Ростов Великий. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает губернатор региона Михаил Евраев в своем telegram-канале.

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о переименовании города. Как отмечает Михаил Евраев, это значительный шаг, касающийся вопроса восстановления «исторической справедливости».

Губернатор региона подчеркивает, что инициатива находится на финальной стадии реализации. Так, документ уже направили в Госдуму. Ожидается, что завершить все юридические процедуры по переименованию Ростова в Ростов Великий удастся к концу 2024 года.