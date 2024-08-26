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    Новое общественное пространство появится на берегу Невы в Колпинском районе

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    Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга 26 августа сообщила, что выдала ордер на создание общественного пространства в посёлке Сапёрный Колпинского района. Работы будут профинансированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Организовать пространство планируют на зелёной береговой линии на Невской улице, рядом с домом №9. Там планируют проложить прогулочные дорожки, установить скамейки и урны, современную детскую площадку.

    Место украсят несколько видов декоративных растений: веймутовы сосны, пушистые берёзы, миндаль, боярышник, люпин, гравилат, аквилегия и анемона. Всего специалисты высадят больше 1000 молодых деревьев и кустарников.

    «Предусмотрена и система отвода поверхностных и дренажных вод за счет придания профилю покрытия продольного и поперечного уклонов. Это позволит осуществить отвод воды на газон, которого здесь появится порядка половины гектара»,- отмечают в ГАТИ.

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    По данным сайта Госзакупок, контракт на благоустройство этой территории заключен с ООО «Зеленстрой». Компания обязуется выполнить работы за 34,6 миллиона рублей. Предварительный срок, указанный в документах, - 15 октября.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Колпино в конце августа откроется парк, где можно заниматься экстремальными видами спорта.

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