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    В Колпино в конце августа откроется парк, где можно заниматься экстремальными видами спорта

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    Открытие парка на Раумской улице в Колпино после завершения благоустройства планируется на 31 августа. Об этом сообщил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов во время рабочего выездного совещания.

    «Работа выполнена на 99%. Парк откроется в День города Колпино — 31 августа, — сказал Александр Беглов. — Наша задача — сделать город таким, чтобы 30% всей территории занимали зеленые зоны». Он напомнил, что за последние годы в Петербурге создано 226 общественных пространств.

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    Новый парк расположен в жилом квартале на Раумской улице. Здесь построили новый пешеходных мост для транзитного прохода, установили скамейки, навесы для защиты от дождя и снега, велопарковки, детские площадки с игровыми городками и спортивную площадку с полосой препятствия. Вдоль Раумской улицы часть территории отвели для занятий экстремальными видами спорта — здесь находится скейт-парк и «памп трек» для езды на велосипеде по сложному рельефу. Площадь парка — более 4 тыс. кв. м. Также сть площадка для мини-футбола.

    Вдоль берега реки Ижоры планируется устройство двух пешеходных линий: одна будет прямой — для тех, кто проходит через парк, по второй, извилистой, можно будет прогуляться вдоль берега. Также здесь планируется посадить «Сад сирени».

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