В Колпино в конце августа откроется парк, где можно заниматься экстремальными видами спорта

Открытие парка на Раумской улице в Колпино после завершения благоустройства планируется на 31 августа. Об этом сообщил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов во время рабочего выездного совещания.

«Работа выполнена на 99%. Парк откроется в День города Колпино — 31 августа, — сказал Александр Беглов. — Наша задача — сделать город таким, чтобы 30% всей территории занимали зеленые зоны». Он напомнил, что за последние годы в Петербурге создано 226 общественных пространств.

