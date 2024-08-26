Путин поручил профинансировать подразделения теробороны приграничных регионов

Путин потребовал организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Кремле.



По итогам совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях Владимир Путин утвердил перечень поручений. Одним из них стала организация финансирования подразделений территориальной обороны приграничных регионов за счет федерального бюджета.

Отмечается, что объем финансирования будет исходить из численности подразделений теробороны в областях. Помимо этого, обеспечат денежные выплаты тем, кто работает в этих подразделениях, а также организуют соответствующие оснащения.