Наладить сотовую связь, поддержать тероборону. Что говорили Путин, министры и губернаторы о приграничных территориях

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 августа, провел совещание по ситуации в приграничных регионах РФ. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Одним из первых с докладом выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 115 тысяч человек. Многие из них отправились к родственникам. Также Кабмин подготовил решение о выделении 858 миллионов рублей на поддержку россиян, потерявших имущество в приграничных районах.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в результате атак ВСУ из региона выехало более 133 тысяч человек. Всего в зону отселения попали восемь районов региона, в них проживает более 152 тысяч человек. Оценить размеры ущерба, нанесенного гражданам атаками ВСУ, пока сложно, однако в УВД собирают заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывести из отселяемых районов, добавил Смирнов.



Далее Смирнов затронул тему с мерами поддержки для пострадавших.

«Для единовременной выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера из федерального бюджета поступило 600 миллионов рублей. Выплату уже получили 41 106 человек», — заявил он.

После губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за попытки захода в регион украинской ДРГ и атак БПЛА. Также Путин поддержал идею финансирования территориальной обороны Брянской области из федерального бюджета.



В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о решении отсрочить платежи по налогам для предприятий Белгородской области, в течение недели аналогичное решение примут по Курской. Мантуров добавил, что детей, выехавших из приграничных регионов, будут отправлять в лагеря и санатории на время учебных четвертей, передает пресс-служба Кремля.

Была озвучена тема поддержки территориальной обороны на приграничных территориях. Путин поручил немедленно организовать финансирование подразделений из федерального бюджета. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион может выставить два полка самообороны, но попросит федеральный центр о помощи.

«Сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть», — заявил Путин. С докладом выступил глава МЧС РФ Александр Куренков. Он заявил, что обстановка в Курской области на приграничных территориях пока не позволяет оценить масштабы ущерба. Из-за этого выплата компенсаций приостановлена до нормализации ситуации. На материальную помощь жителям Курской области выделено 820 миллионов рублей. Заявления на нее подали 120 тысяч человек, сообщил Куренков. Также ведомство усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и в Крыму, добавил Куренков.

При оказании помощи наши сотрудники, работники администрации и муниципалитетов, врачи и волонтеры регулярно подвергаются атакам со стороны ВФУ. глава МЧС РФ Александр Куренков

В конце совещания Путин спросил о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заявил, что обстановка находится под контролем, все работает в штатном режиме. Далее Путин сообщил, что в ночь на 22 августа ВСУ снова предприняли попытку атаковать атомную станцию.

