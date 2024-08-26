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    Киевская ГЭС серьезно повреждена после утренних ударов ВС РФ

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    Киевская гидроэлектростанция серьезно повреждена из-за взрывов этим утром, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.

    Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Отмечалось, что речь идет об объектах, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Сообщения о взрывах приходили из всех крупных городов Украины. Что известно к этому часу — читайте здесь.

    Киевская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1964–1968 годах и стала первой ступенью каскада ГЭС на Днепре. С 1996 года объект попал под комплексную реконструкцию. Мощность станции составляет 440 МВт, среднемноголетняя выработка — 709 млн кВт·ч.

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