Киевская ГЭС серьезно повреждена после утренних ударов ВС РФ

Киевская гидроэлектростанция серьезно повреждена из-за взрывов этим утром, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Отмечалось, что речь идет об объектах, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Сообщения о взрывах приходили из всех крупных городов Украины. Что известно к этому часу — читайте здесь.

Киевская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1964–1968 годах и стала первой ступенью каскада ГЭС на Днепре. С 1996 года объект попал под комплексную реконструкцию. Мощность станции составляет 440 МВт, среднемноголетняя выработка — 709 млн кВт·ч.

