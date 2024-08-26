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Власть Песков: до нападения на Курскую область между Москвой и Киевом не было никаких переговоров

Песков: до нападения на Курскую область между Москвой и Киевом не было никаких переговоров

1 976
15 комментариев

Россия не вела никаких переговоров с Украиной до нападения ВСУ на Курскую область. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало переговоры между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что никаких конфиденциальных переговоров между странами не было.

Помимо этого, Песков добавил, что атаки ВСУ на Курскую область не останутся без ответа. Он также подчеркнул, что в настоящее время тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность.

Ранее французская газета Le Monde сообщала о том, что между Москвой и Киевом велись секретные переговоры под эгидой Катара, но они были сорваны наступлением ВСУ на Курскую область. Об этом также писал The Washington Post, подчеркивая, что переговоры должны были привести к соглашению о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, 12 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что с украинской стороной, атакующей мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем. Несмотря на это, украинские власти намерены подготовиться к вероятным переговорам с Россией ближайшей осенью. О планах Киева журналистам рассказал источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского.

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Комментарии
15
Kit.
26 августа 2024, 13:35
Получается, зольные распространяли фейки. И почему я не удивлён...
VKuser174198221
26 августа 2024, 14:07
Переговоров не было..переговоров- нет...Переговоров- не будет...А что будет?
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