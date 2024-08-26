Песков: до нападения на Курскую область между Москвой и Киевом не было никаких переговоров

Россия не вела никаких переговоров с Украиной до нападения ВСУ на Курскую область. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало переговоры между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что никаких конфиденциальных переговоров между странами не было.

Помимо этого, Песков добавил, что атаки ВСУ на Курскую область не останутся без ответа. Он также подчеркнул, что в настоящее время тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность.

Ранее французская газета Le Monde сообщала о том, что между Москвой и Киевом велись секретные переговоры под эгидой Катара, но они были сорваны наступлением ВСУ на Курскую область. Об этом также писал The Washington Post, подчеркивая, что переговоры должны были привести к соглашению о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.