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    Задержан мужчина, собиравший информацию об оборонном предприятии Омска

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    В Омске задержали местного жителя, собиравшего информацию о городском оборонном предприятии. Предположительно, он передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом 26 августа сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

    Мужчину подозревают в госизмене. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

    «Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — уточнили в ведомстве.

    Две недели назад на юге России по подозрению в госизмене задержали сотрудницу воинской части — жительницу Ростова-на-Дону. Ей вменяют передачу информации Минобороны Украины.

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