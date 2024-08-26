Задержан мужчина, собиравший информацию об оборонном предприятии Омска

В Омске задержали местного жителя, собиравшего информацию о городском оборонном предприятии. Предположительно, он передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом 26 августа сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.



Мужчину подозревают в госизмене. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

«Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — уточнили в ведомстве.

Две недели назад на юге России по подозрению в госизмене задержали сотрудницу воинской части — жительницу Ростова-на-Дону. Ей вменяют передачу информации Минобороны Украины.