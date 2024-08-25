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    В Буркина-Фасо боевики напали на местных жителей, когда они рыли окопы по приказу властей. Убито от 100 до 200 человек

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    От 100 до 200 человек были убиты и около 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Об этом 25 августа сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники в местных органах безопасности.

    Нападению вооруженных террористических группировок подверглась коммуна в департаменте Барсалогу, точное количество жертв установить на данный момент не представляется возможным. Среди жертв — мирные жители и военнослужащие. Многие числятся пропавшими без вести.

    По сведениям RFI, перед нападением власти отдали приказ населению рыть траншеи, чтобы остановить продвижение группировок. Во время этих работ боевики открыли огонь «во всех направлениях».

    Боевики забрали с собой оружие и военную машину скорой помощи.

    Буркина-Фасо — государство в Западной Африке, которое пытается сдержать атаки радикальных джихадистов с 2015 года. В стране в 2022 году случились два госпереворота, во главе страны находится хунта предводительствуемая капитаном Ибрагимом Траоре. В апреле 2023 в Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию.

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