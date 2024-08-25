В Буркина-Фасо боевики напали на местных жителей, когда они рыли окопы по приказу властей. Убито от 100 до 200 человек

От 100 до 200 человек были убиты и около 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Об этом 25 августа сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники в местных органах безопасности.

Нападению вооруженных террористических группировок подверглась коммуна в департаменте Барсалогу, точное количество жертв установить на данный момент не представляется возможным. Среди жертв — мирные жители и военнослужащие. Многие числятся пропавшими без вести.

По сведениям RFI, перед нападением власти отдали приказ населению рыть траншеи, чтобы остановить продвижение группировок. Во время этих работ боевики открыли огонь «во всех направлениях».