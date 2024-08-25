    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    761мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    Путин выслушал предложения командиров, действующих у границы с Украиной

    3095
    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поздно вечером в субботу заслушал доклады командиров, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства выслушал командиров бригад морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов, командира десантно-штурмовой бригады, командиров парашютно-десантных полков.

    Как рассказали в Кремле, Владимиру Путину рассказали об обстановке на линии соприкосновения, а также предложения по развитию ситуации.

    Накануне главе государства доложили о боях в Курской области и ходе СВО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир Путин
    ЛАЙК1
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close