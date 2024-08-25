Путин выслушал предложения командиров, действующих у границы с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поздно вечером в субботу заслушал доклады командиров, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом в воскресенье, 25 августа , сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выслушал командиров бригад морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов, командира десантно-штурмовой бригады, командиров парашютно-десантных полков.



Как рассказали в Кремле, Владимиру Путину рассказали об обстановке на линии соприкосновения, а также предложения по развитию ситуации.



Накануне главе государства доложили о боях в Курской области и ходе СВО.