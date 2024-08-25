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    Дмитрий Медведев про задержание Павла Дурова: «Он просчитался»

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    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не остался в стороне и прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже. 25 августа он вспомнил, что когда-то давно спросил у бизнесмена, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Дуров тогда ответил, что это его принципиальная позиция. Медведев ответил: «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране».

    Медведев считает, что Дуров покинул Россию из-за проблем, решил стать человеком мира без Родины.

    «Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…» — написал Дмитрий Медведев.

    Павла Дурова задержали накануне в Париже после того, как его самолет приземлился на французской земле. Первым об этом сообщил телеканал TF1. «Фонтанка» собрала всю информацию, известную к этому часу.

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