Дмитрий Медведев про задержание Павла Дурова: «Он просчитался»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не остался в стороне и прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже. 25 августа он вспомнил, что когда-то давно спросил у бизнесмена, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Дуров тогда ответил, что это его принципиальная позиция. Медведев ответил: «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране».



Медведев считает, что Дуров покинул Россию из-за проблем, решил стать человеком мира без Родины.



«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…» — написал Дмитрий Медведев.

