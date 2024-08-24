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    В Финляндии задержали подозреваемого в нарушении границы с Россией

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    Пограничники в Финляндии задержали подозреваемого в нарушении границы с Россией. Об этом пишет 24 августа Yle.

    Возможного злоумышленника обнаружили в районе Кухмо, недалеко от границы, еще в четверг. Сообщается, что он пересек границу по суше и запросил убежище в Финляндии. Погранслужба проведет расследование.

    Кроме того, финны поддерживают контакт по поводу инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района Республики Карелии.

    Ранее сообщалось, что в Финляндии около границы с Россией могут начать отслеживать мобильные телефоны. При этом пограничники не будут уполномочены перехватывать сообщения или идентифицировать владельцев телефонов.

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