Пограничники в Финляндии задержали подозреваемого в нарушении границы с Россией. Об этом пишет 24 августа Yle.

Возможного злоумышленника обнаружили в районе Кухмо, недалеко от границы, еще в четверг. Сообщается, что он пересек границу по суше и запросил убежище в Финляндии. Погранслужба проведет расследование.

Кроме того, финны поддерживают контакт по поводу инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района Республики Карелии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии около границы с Россией могут начать отслеживать мобильные телефоны. При этом пограничники не будут уполномочены перехватывать сообщения или идентифицировать владельцев телефонов.