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    «Зенит» назвал состав на матч против «Спартака»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 6-го тура РПЛ против московского «Спартака». Матч пройдет 24 августа в Петербурге на «Газпром Арене».

    В составе «Зенита» с первых минут на поле выйдут: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Педро, Матео Кассьерра.

    В запасе остались: Денис Адамов, Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Матвей Бардачёв, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Дмитрий Васильев, Артур, Иван Сергеев.

    Лучший бомбардир «Зенита» нынешнего сезона Максим Глушенков пропустит игру из-за травмы. Кроме того, председатель правления петербургской команды Александр Медведев говорил, что не смогут сыграть Вендел и Педро, однако они оба в старте.

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев, который, по слухам, все еще может перейти в «Зенит», игру пропустит.

    Напомним, что «Зенит» после пяти туров занимает первое место (13 очков), а «Спартак» идет на четвертой строчке (10 очков). Матч начнется в 17:30.

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