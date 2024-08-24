В Петербурге арестован аферист, подозреваемый в хищении 11 млн рублей у футболистки «Зенита»

Чуть больше года наслаждался свободой получивший условный срок мошенник, прежде чем ему припомнили прошлое. Приморский районный суд Петербурга вернул Радия Лебедева за решётку по делу о хищении у футболистки «Зенита».
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 августа суд отправил Лебедева под стражу до 21 октября. О самой строгой мере для подозреваемого просило следствие, ходатайство поддержала прокуратура.
Лебедев известен как рэпер Radiy. Сотрудники правоохранительных органов знают его как афериста, показывающего в соцсетях роскошную жизнь и обманывающего на покупке автомобилей премиального сегмента. В июле прошлого года его приговорили за особо крупное мошенничество и освободили из-под стражи с условным сроком.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Новое дело о мошенничестве в особо крупном размере догнало его в конце недели после заявления футболистки «Зенита».
«По версии следствия, в период с 2022-го по 2023 год Лебедев, введя потерпевшую в заблуждение, похитили её денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
«Фонтанка» писала, что спортсменка переводила деньги, сначала рассчитывая приобрести Porsche Cayenne и два Mercedes, а потом уверенная, что помогает с оплатой адвокатов попавшему в трудную ситуацию знакомому.