«Вывели 40 срочников». Алаудинов показал военных, которые «стояли на границе до последнего»

Группа российских военных вышла к своим из окружения в Курской области и «вывела 40 срочников». Об этом рассказали 24 августа глава Чечни Рамзан Кадыров и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

RKadyrov_95 / Telegram

На видео, которое записал Алаудинов, показаны шесть человек с автоматами и в разгрузочных жилетах. По словам генерала, четверо из них — военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников. Он сообщил, что эти люди с 6 августа «стояли на границе до последнего» и начали отход, когда «закончились боеприпасы и продукты питания».

«После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников. На протяжении 18 дней вместе они пробирались через леса и заслоны противника к нашим частям. Прежде чем наконец выйти на группу Каштана из спецназа «АХМАТ», эти ребята прошли в крайне сложных условиях несколько десятков километров. Самое главное — они не сдались противнику, героически сражаясь, и сумели спасти большую группу российских солдат», — пишет в своем посте Кадыров.

Глава Чечни пообещал, что после отдыха бойцы полка «Ахмат-Чечня» «вернутся на передовые позиции».

А Алаудинов, в свою очередь, упрекнул тех, кто «радуется ципсошной сказке и рассказывает, как весь «Ахмат» сдался в плен, все пограничники сдались в плен, противник зашел потому, что там кто-то убежал». «Вот вам доказательство, как наши ребята стояли до последнего. И вот они стояли плечом к плечу. Вот про них как раз потом будут писать книги, это о них потом будут снимать фильмы, это они те герои, которыми должны гордиться в нашей стране», — говорит Алаудинов.