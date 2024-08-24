Петербуржец на «Киа» насмерть сбил женщину в областном Аннино

Несовместимые с жизнью травмы получила женщина, оказавшаяся на пути водителя из Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти.
Смертельное ДТП произошло на шестом километре дороги «Стрельна — Пески — Яльгелево» в посёлке Аннино накануне незадолго до половины десятого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 24 августа. 42-летний петербуржец, ехавший на «Киа Рио», не смог избежать столкновения с женщиной, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшая погибла на месте. Документов при себе у неё не оказалось. Личность предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. На вид ей было около 35 лет.
Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии. Известно, что водитель в последнее время трижды привлекался за нарушение ПДД. Штрафы оплатил частично.