Ждем тепло? Лето берет реванш в Петербурге

Минувшая пятница стала самым холодным днем в Петербурге с начала лета — температура достигала всего +17,2 градуса. Но жара еще напомнит о себе, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.











По данным синоптика, 24 августа влияние циклона на погоду будет ослабевать. «По мере его отхода на восток в облаках появятся прояснения, а дожди постепенно прекратятся. В такой ситуации солнечные лучи смогут прогреть воздух заметно сильнее, чем вчера», — сообщил Леус.

Температура воздуха в субботу составит +21…+23, а в Ленобласти до +24 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. «Яндекс» прогнозирует, что день сегодня все же будет пасмурный.

А в пресс-службе Смольного накануне сообщили, что с 21 часа 23 августа до 21 часа 24 августа будет действовать «желтый» уровень опасности из-за ветра. «Местами порывы могут достигать 15–18 метров в секунду», — предупреждали там со ссылкой на Росгидрометцентр.









Жарко будет в воскресенье — до +24...+26 градусов и без осадков.



По предварительному прогнозу, новая неделя начнётся небольшими дождями, а температура вернётся в рамки климата — днём ожидается +21…+23 °С. Подробнее читайте здесь.