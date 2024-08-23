«Оранжевый» уровень объявлен в Петербурге, после его окончания будет «жёлтый»

В Санкт-Петербурге в пятницу, 23 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, он будет действовать до 21 часа, предупреждает правительство города в своем телеграм-канале .

По прогнозу Росгидрометцентра, ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усилением ветра до 20–25 метров в секунду.

Затем, с 21:00 23 августа до 21:00 24 августа (субботы) будет действовать «желтый» уровень — в связи с ветреной погодой. Порывы местами могут достигать 15–18 м/с.

Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае, если поездку не отменить, соблюдать особую осторожность. Пешеходам тоже следует быть предельно внимательными.