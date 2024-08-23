Трое подозреваемых в похищении человека задержаны в Петербурге

Трех мужчин, подозреваемых в групповом похищении человека из корыстных побуждений, задержали в Петербурге, и возбудили в их отношении уголовное дело по пп. «а, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 28 июля они напали на местного жителя и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили и силой посадили его в автомобиль. Свою жертву злоумышленники вывезли в безлюдную промзону и потребовали от него выкуп в размере 2 50 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина позвонил жене и попросил передать похитителям деньги взамен на его освобождение. Преступники встретили супругу в Мурино и после перевода денежных средств освободили мужчину.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий все похитители были задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге суд оставил в силе срок для похитителей и насильников строителя.