    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 13

    3 м/с, южн

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.6eur101.61

    Трое подозреваемых в похищении человека задержаны в Петербурге

    1426
    обсудить

    Трех мужчин, подозреваемых в групповом похищении человека из корыстных побуждений, задержали в Петербурге, и возбудили в их отношении уголовное дело по пп. «а, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба СК.

    официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    По версии следствия, 28 июля они напали на местного жителя и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили и силой посадили его в автомобиль. Свою жертву злоумышленники вывезли в безлюдную промзону и потребовали от него выкуп в размере 250 тысяч рублей.

    Опасаясь за свою жизнь, мужчина позвонил жене и попросил передать похитителям деньги взамен на его освобождение. Преступники встретили супругу в Мурино и после перевода денежных средств освободили мужчину.

    В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий все похитители были задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее в Петербурге суд оставил в силе срок для похитителей и насильников строителя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    126 УК РФПохищениеПетербургСК
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close