В Пролетарске, где шестой день подряд тушат пожар на нефтебазе, теперь горит и городская застройка

В Пролетарске Ростовской области, где шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов, огонь охватил растительность и перекинулся на городскую застройку. Об этом, по сообщению издания 161.RU, рассказали местные жители.
Новости Ростова / 161.RU
МЧС России
Новости Ростова / 161.RU
Новости Ростова / 161.RU
По данным МЧС, новый пожар не связан с первым: по свидетельствам очевидцев, всё началось с того, что неизвестные подожгли сухую траву и камыш у берега реки Черпак. Огонь вскоре перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова.
МЧС ликвидирует возгорание, задействованы
Также огонь охватил часть Донского природного парка — это особо охраняемая территория между Ростовом и Азовом, где обитают
Ранее сегодня глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский заявил, что эвакуация жителей из города не требуется, а воздух пребывает в нормальном состоянии. Ситуацию в городе он назвал «стабильной».