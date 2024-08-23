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    В Пролетарске, где шестой день подряд тушат пожар на нефтебазе, теперь горит и городская застройка

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    В Пролетарске Ростовской области, где шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов, огонь охватил растительность и перекинулся на городскую застройку. Об этом, по сообщению издания 161.RU, рассказали местные жители.

    Новости Ростова / 161.RU

    МЧС России

    Новости Ростова / 161.RU

    Новости Ростова / 161.RU

    По данным МЧС, новый пожар не связан с первым: по свидетельствам очевидцев, всё началось с того, что неизвестные подожгли сухую траву и камыш у берега реки Черпак. Огонь вскоре перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова.

    МЧС ликвидирует возгорание, задействованы 40 спасателей и 12 единиц техники.

    Также огонь охватил часть Донского природного парка — это особо охраняемая территория между Ростовом и Азовом, где обитают 35 краснокнижных животных и насчитывается 31 краснокнижный вид растений.

    Ранее сегодня глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский заявил, что эвакуация жителей из города не требуется, а воздух пребывает в нормальном состоянии. Ситуацию в городе он назвал «стабильной».

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