Вокзал в Ломоносове стал «водным». У здания плещется огромная лужа

В Ломоносове на Кронштадтской улице и Привокзальной площади образовалась огромная лужа. Видео вечером 23 августа поделился читатель «Фонтанки» Николай.
читатель «Фонтанки»
«Во время дождя постоянно затапливает площадь на вокзале Ломоносова», — рассказал автор видео.
Лужа начинается еще на подъезде к вокзалу — на Кронштадтской улице — и разливается на Привокзальной площади. Волны водного объекта перехлестывают даже через поребрик.
В Ломоносове, как и в Петербурге, с вечера 22 августа бушует непогода. «Фонтанка» показывала, как обещанную стихию встретили петербуржцы.
ГУ МЧС также предупредило, что 24 августа в Петербурге по прогнозу ливни и усиление ветра до 17 м/с.