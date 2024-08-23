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    Вокзал в Ломоносове стал «водным». У здания плещется огромная лужа

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    В Ломоносове на Кронштадтской улице и Привокзальной площади образовалась огромная лужа. Видео вечером 23 августа поделился читатель «Фонтанки» Николай.

    читатель «Фонтанки»

    «Во время дождя постоянно затапливает площадь на вокзале Ломоносова», — рассказал автор видео.

    Лужа начинается еще на подъезде к вокзалу — на Кронштадтской улице — и разливается на Привокзальной площади. Волны водного объекта перехлестывают даже через поребрик.


    В Ломоносове, как и в Петербурге, с вечера 22 августа бушует непогода. «Фонтанка» показывала, как обещанную стихию встретили петербуржцы.

    ГУ МЧС также предупредило, что 24 августа в Петербурге по прогнозу ливни и усиление ветра до 17 м/с.

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