На Ростовской АЭС отключили один из энергоблоков из-за поломки на турбине

В пятницу, 23 августа, на Ростовской атомной электростанции отключили от сети энергоблок № 1. На оборудовании отбора пара турбины нашли поломку, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».





Отмечается, что энергоблок вновь включат в сеть только после того, как специалисты починят дефект. По сообщению концерна, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.



«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений», — поясняет «Росэнергоатом».



Сейчас на Ростовской АЭС рабочими остаются только два энергоблока: № 3 и № 4. Второй энергоблок отключен из-за планового капитального ремонта с элементами модернизации с июля этого года. До него на восстановление уходил третий энергоблок, который успели отремонтировать за месяц.

