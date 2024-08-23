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    ЦБ рекомендовал выплачивать страховое возмещение пострадавшим в приграничье

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    Центральный банк России выпустил заявление с рекомендацией выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом в пятницу, 23 августа, говорится в сообщении регулятора.

    Центробанк рекомендует страховым организациям оперативно выплачивать возмещение жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в том случае, если в результате боевых действий был нанесен вред их жизни, здоровью или имуществу.

    При этом регулятор подчеркивает, что заявления на получение компенсации можно рассматривать даже при отсутствии у людей всех необходимых документов — граждане могут предоставить доступные им бумаги.

    Ранее Банк России выпустил заявление о мерах поддержки ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях. Центробанк рекомендовал кредиторам «освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов» в том случае, если их жилье было разрушено частично и подлежит восстановлению.

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