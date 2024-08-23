ЦБ рекомендовал выплачивать страховое возмещение пострадавшим в приграничье

Центральный банк России выпустил заявление с рекомендацией выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом в пятницу, 23 августа , говорится в сообщении регулятора.



Центробанк рекомендует страховым организациям оперативно выплачивать возмещение жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в том случае, если в результате боевых действий был нанесен вред их жизни, здоровью или имуществу.

При этом регулятор подчеркивает, что заявления на получение компенсации можно рассматривать даже при отсутствии у людей всех необходимых документов — граждане могут предоставить доступные им бумаги.