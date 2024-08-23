На Ладоге всю ночь искали мужчин и женщину с ребенком. Мешал рельеф острова

Ночью 23 августа на Ладожском озере спасали трех взрослых и ребёнка. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.
Вчера вечером в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о четырёх отдыхающих, которые не вернулись с рыбалки на озере. На место выехали поисково-спасательные отряды Шлиссельбурга и Новой Ладоги. Поиски шли всю ночь. К утру двух мужчин нашли в лодке в ладожской акватории, а девушку и ребенка — в рыбацком домике на острове Птинов.
«Спасательная операция осложнилась рельефом острова, из-за которого спасатели не могли эвакуировать пострадавших с него. Но к 11 утра операция по спасению была успешно завершена, новоладожские спасатели эвакуировали пострадавших в г. Новая Ладога», — отмечается в сообщении.
Кроме того, ночью на Ладоге было неспокойно из-за грозы, которая дотянулась и Петербурга.