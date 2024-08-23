Кота нашли под завалами, сын спасся: пошел на кухню, и в это время комнаты обрушились. Подробности о взрыве в Кизеле

Спустя сутки плена в Кизеле из-под обломков дома, частично разрушенного газом, спасатели извлекли кота. Об этом
МЧС Пермского края
«Благодарный кот не отходит от сотрудников чрезвычайного ведомства в ожидании встречи с хозяином», — отмечают в МЧС.
«Хлопок газовоздушной смеси» разрушил часть квартир в четырёхэтажном доме утром
«Фонтанка» писала, что спасатели вчера находили и домашних животных. Кот, в частности, пропал у жительницы дома Екатерины, с которой поговорили журналисты 59.RU.
«Сижу на работе, и мне знакомые присылают фото нашего дома, а там вместо моей квартиры — дыра. Нет ни гостиной, ни спальни, только окна кухни уцелели», — говорит женщина.
Она вспомнила, что во второй комнате спал сын, и поехала домой. Оказалось, что молодой человек спасся чудом: проснулся незадолго до взрыва, пошел на кухню попить воды, и в этот момент «бабахнуло»: обрушилась спальня, гостиную тоже снесло. Сын спустился по лестнице в подъезде.
«У нас в квартире живут еще собака и кот, собака сразу выбежала, а кота мы так и не нашли. Он там под завалами остался. Нас в квартиру не пускают. Все наши вещи и документы там», — добавляет Екатерина.
По её словам, из дома эвакуировали всех жильцов и запретили возвращаться. Им предложили переселиться в пункт временного размещения — в гостиницу. Но многие предпочли пожить у родных и друзей.