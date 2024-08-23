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    Кота нашли под завалами, сын спасся: пошел на кухню, и в это время комнаты обрушились. Подробности о взрыве в Кизеле

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    Спустя сутки плена в Кизеле из-под обломков дома, частично разрушенного газом, спасатели извлекли кота. Об этом 23 августа сообщает МЧС Пермского края. Животное накормили и разместили в служебном автомобиле.

    МЧС Пермского края

    «Благодарный кот не отходит от сотрудников чрезвычайного ведомства в ожидании встречи с хозяином», — отмечают в МЧС.

    «Хлопок газовоздушной смеси» разрушил часть квартир в четырёхэтажном доме утром 22 августа. Одного человека извлекли из-под завалов быстро, его отправили в ожоговый центр. Вечером СК сообщил, что под завалами может быть еще один человек. По предварительной информации, пострадавший и второй мужчина, пока не найденный, были пьяны, пытались демонтировать газовую плиту и допустили утечку газа, которая привела к взрыву, передаёт 59.RU.

    «Фонтанка» писала, что спасатели вчера находили и домашних животных. Кот, в частности, пропал у жительницы дома Екатерины, с которой поговорили журналисты 59.RU.

    «Сижу на работе, и мне знакомые присылают фото нашего дома, а там вместо моей квартиры — дыра. Нет ни гостиной, ни спальни, только окна кухни уцелели», — говорит женщина.

    Она вспомнила, что во второй комнате спал сын, и поехала домой. Оказалось, что молодой человек спасся чудом: проснулся незадолго до взрыва, пошел на кухню попить воды, и в этот момент «бабахнуло»: обрушилась спальня, гостиную тоже снесло. Сын спустился по лестнице в подъезде.

    «У нас в квартире живут еще собака и кот, собака сразу выбежала, а кота мы так и не нашли. Он там под завалами остался. Нас в квартиру не пускают. Все наши вещи и документы там», — добавляет Екатерина.

    По её словам, из дома эвакуировали всех жильцов и запретили возвращаться. Им предложили переселиться в пункт временного размещения — в гостиницу. Но многие предпочли пожить у родных и друзей.

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