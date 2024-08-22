«Под взорвавшейся квартирой в окне без стекол стояли дети». Подробности ЧП в Кизеле: из-под завалов достали кошек

В Кизеле, где дом получил повреждения из-за хлопка газа, для эвакуированных граждан развернуты два пункта временного размещения. По данным МЧС Пермского края, ведутся работы по разбору завалов, расчистке и проверке разрушенных квартир на наличие людей, задействовано более
Портал 59.RU со ссылкой на Минздрав пишет, что за пострадавшим вылетел вертолет санитарной авиации, чтобы транспортировать его в Ожоговый центр при больнице имени Гринберга. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Других пострадавших в ЧП, по данным Минздрава, нет.
В СМИ проходила информация, что причиной мог стать взрыв газового баллона. Однако в управляющей компании корреспонденту 59.RU рассказали, что дом подключен к централизованной системе газоснабжения, то есть у жильцов нет никакой необходимости использовать баллоны.
Кроме человека, из-под завалов спасатели достали двух котов и передали их хозяевам. Глава Кизела опубликовал фото со спасенными котами и снимок оперштаба.
Жительница Кизела Тамара, побывавшая на месте ЧП, рассказала 59.RU, что спасатели пускали в дом некоторых людей, чтобы те могли забрать питомцев. Знакомые Тамары смогли вынести собаку, но не нашли в квартире кота — он спрятался из-за взрыва. Также Тамара наблюдала эвакуацию лежачей женщины и знакомого ребёнка.
«У них небольшая «двушка» на четвертом этаже, он сидел в дальней комнате, пошел на кухню попить воды. Его только это спасло, потому что кухня находится дальше от места самого взрыва», — отмечает Тамара.
Другая местная жительница говорит, что услышала громкий звук и сразу подумала: «Это не гроза». Выскочила из магазина и увидела много пыли, пахло газом. Когда пыль осела, стало понятно, что рухнула квартира на верхнем этаже. Пожарные приехали быстро и действовали очень четко.
«Под взорвавшейся квартирой в окне без стекол стояли дети. К ним по лесенке поднялся пожарный. Сцену спасения я уже не видела, так как убежала работать», — отметила очевидица.
Предположительно, во время последней проверки прошлым летом газовщики не смогли попасть в квартиру 29, в которой, по предварительной информации, и произошёл взрыв. При этом в
О «хлопке» утром 22 августа сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин и упомянул пострадавших. По данным МЧС, одного человека извлекли из-под завалов. Позже стало известно, что пострадал мужчина.