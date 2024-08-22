«Под взорвавшейся квартирой в окне без стекол стояли дети». Подробности ЧП в Кизеле: из-под завалов достали кошек

Фото: читательница 59.RU Поделиться Поделиться





В Кизеле, где дом получил повреждения из-за хлопка газа, для эвакуированных граждан развернуты два пункта временного размещения. По данным МЧС Пермского края, ведутся работы по разбору завалов, расчистке и проверке разрушенных квартир на наличие людей, задействовано более 40 специалистов и 16 единиц техники. На верхнем этаже жилого дома выбило стены нескольких квартир, на их месте зияет огромная дыра. СУ СК по Пермскому краю сообщает, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Фото: МЧС Пермского края Поделиться Поделиться





Портал 59.RU со ссылкой на Минздрав пишет, что за пострадавшим вылетел вертолет санитарной авиации, чтобы транспортировать его в Ожоговый центр при больнице имени Гринберга. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Других пострадавших в ЧП, по данным Минздрава, нет.



В СМИ проходила информация, что причиной мог стать взрыв газового баллона. Однако в управляющей компании корреспонденту 59.RU рассказали, что дом подключен к централизованной системе газоснабжения, то есть у жильцов нет никакой необходимости использовать баллоны.

Кроме человека, из-под завалов спасатели достали двух котов и передали их хозяевам. Глава Кизела опубликовал фото со спасенными котами и снимок оперштаба.



Жительница Кизела Тамара, побывавшая на месте ЧП, рассказала 59.RU, что спасатели пускали в дом некоторых людей, чтобы те могли забрать питомцев. Знакомые Тамары смогли вынести собаку, но не нашли в квартире кота — он спрятался из-за взрыва. Также Тамара наблюдала эвакуацию лежачей женщины и знакомого ребёнка.



«У них небольшая «двушка» на четвертом этаже, он сидел в дальней комнате, пошел на кухню попить воды. Его только это спасло, потому что кухня находится дальше от места самого взрыва», — отмечает Тамара.



Фото: читательница 59.RU Фото: читательница 59.RU Фото: читатель 59.RU Поделиться Поделиться





Другая местная жительница говорит, что услышала громкий звук и сразу подумала: «Это не гроза». Выскочила из магазина и увидела много пыли, пахло газом. Когда пыль осела, стало понятно, что рухнула квартира на верхнем этаже. Пожарные приехали быстро и действовали очень четко.



«Под взорвавшейся квартирой в окне без стекол стояли дети. К ним по лесенке поднялся пожарный. Сцену спасения я уже не видела, так как убежала работать», — отметила очевидица.



Предположительно, во время последней проверки прошлым летом газовщики не смогли попасть в квартиру 29, в которой, по предварительной информации, и произошёл взрыв. При этом в 2019 году был проведен капитальный ремонт дома, пишет 59.RU.

О «хлопке» утром 22 августа сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин и упомянул пострадавших. По данным МЧС, одного человека извлекли из-под завалов. Позже стало известно, что пострадал мужчина.

