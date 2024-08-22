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    Фото последствий «хлопка газовоздушной смеси» в Кизеле. Из-под завалов уже вытащили человека

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    МЧС Пермского края в своем канале показывает фотографию последствий «хлопка газовоздушной смеси» в жилом доме в городе Кизеле 22 августа.

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    ЧП произошло в четырёхэтажном жилом здании на улице Ленина. Обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Пожара нет. Сотрудники МЧС уже спасли из-под завалов мужчину. Кроме того, двух детей вывели из смежной квартиры в соседнем подъезде.

    О «хлопке» проинформировал губернатор региона Дмитрий Махонин. В его сообщении упоминаются пострадавшие — им оказывают помощь экстренные службы.

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