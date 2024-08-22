Фото последствий «хлопка газовоздушной смеси» в Кизеле. Из-под завалов уже вытащили человека

МЧС Пермского края в своем канале показывает фотографию последствий «хлопка газовоздушной смеси» в жилом доме в городе Кизеле 22 августа.
ЧП произошло в четырёхэтажном жилом здании на улице Ленина. Обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Пожара нет. Сотрудники МЧС уже спасли из-под завалов мужчину. Кроме того, двух детей вывели из смежной квартиры в соседнем подъезде.
О «хлопке» проинформировал губернатор региона Дмитрий Махонин. В его сообщении упоминаются пострадавшие — им оказывают помощь экстренные службы.