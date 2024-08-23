«Ъ»: жители Ейска судятся с Минобороны из-за упавшего на их дом военного самолета

Шесть семей из Ейска обратились в суд, чтобы взыскать со структуры Минобороны РФ ущерб, понесенный после падения самолета Су-34 на их дом в октябре 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» 23 августа. Дела рассматривают в Ейском городском суде, три иска уже частично удовлетворены. Ответчиком выступает владелец самолета – федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа».



Решением суда семьям Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк должны выплатить от 236 до 935 тысяч рублей в счет возмещения уничтоженного имущества. Также пострадавшие получат компенсацию морального вреда от 20 до 100 тысяч рублей, хотя они требовали суммы, доходившие до 12 миллионов рублей на человека.

