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    «Ъ»: жители Ейска судятся с Минобороны из-за упавшего на их дом военного самолета

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    3 комментария

    Шесть семей из Ейска обратились в суд, чтобы взыскать со структуры Минобороны РФ ущерб, понесенный после падения самолета Су-34 на их дом в октябре 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» 23 августа. Дела рассматривают в Ейском городском суде, три иска уже частично удовлетворены. Ответчиком выступает владелец самолета – федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа».

    Решением суда семьям Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк должны выплатить от 236 до 935 тысяч рублей в счет возмещения уничтоженного имущества. Также пострадавшие получат компенсацию морального вреда от 20 до 100 тысяч рублей, хотя они требовали суммы, доходившие до 12 миллионов рублей на человека.

    Структура Минобороны подавала жалобу на решение Ейского городского суда, настаивая на том, что ликвидация последствий ЧП должна происходить за счет муниципалитета, ведь тогда был введен ЧС муниципального характера. Также военные говорили, что действия ответственных за подготовку самолета не признали неправомерными.

    В ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» считали, учреждение не должно быть ответчиком, ведь воинская часть, в распоряжении которой был самолет, сейчас подчиняется другой структуре. Но суды решили, что именно эта организация должна отвечать за нанесенный вред, так как в момент ЧП она была собственником самолета.

    Напомним, Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске 17 октября 2022 года. Это произошло во время учебного полета. После падения Су-34 начался пожар. Погибли 16 человек, при этом летчикам удалось спастись. Из-за ЧП возбудили уголовное дело, но оно было прекращено, так как отсутствует событие преступления.

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    АвиакатастрофаУпал самолетЕйск
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    Комментарии 2

    Fornuft23 Авг 2024 в 12:16
    Классно. По мнению вояк виноваты те, кто статус ЧП ввёл, а не те, кто самолёт уронил. Большие мальчишки - играют в самолётики, а за последствия отвечать не хотят.
    +2−1
    28255644523 Авг 2024 в 12:15
    Жизнь человека в путинской России ценится дешевле телевизора.
    +2−1
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