Рекордный рывок. Большой порт Санкт-Петербург наращивает динамику

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Статистика петербургского порта наглядно опровергает слухи о полной остановке платежей в Китай от российских импортеров. Судя по объемам приходящих по морю грузов, деньги успешно находят проходы между скалами и утесами санкционных ограничений.



Контейнерный оборот порта Петербурга по сравнению с прошлым годом вырос почти в полтора раза, до 809,8 тыс. TEUs в контейнерном исчислении. Отлично себя чувствуют и экспорт, и импорт: из России за кордон перегружено в полтора раза больше, 387,9 тыс TEU, из-за границы — 325,2 тыс (+35%).



Кто молодец

На общем фоне заметнее других демонстрируют позитивную динамику два небольших терминала — «Моби Дик» (группа Global Ports) и «Терминал Морской рыбный порт». Первый увеличил грузооборот на 468%, с 4,3 до 24,3 тыс TEUs, второй — на 252%, с 16,7 до 42,2 тыс TEUs. С большой долей вероятности «Моби Дику» сыграло на руку сотрудничество с «НордИмпэкс», который занимается перевозками грузов всеми возможными видами транспорта в районы Крайнего Севера) договор с терминалом перевозчик заключил осенью прошлого года), а «Терминалу Морской Рыбный Порт» — запуск в декабре 2023-го нового регулярного контейнерного сообщения с Юго-Восточной Азией. Тем не менее, несмотря на прорыв, оба терминала пока работают далеко не в полную силу: «Моби Дик» способен переваливать 400 тысяч, а «ТМРП» — 275 тысяч двадцатифутовых контейнеров ежегодно.



Идет с ними ноздря в ноздрю по динамике «Нева-металл». Год к году терминал нарастил контейнерооборот на 271 % и семь месяцев закрыл с результатом 28,5 тыс TEUs. Избавившись от своего актива в 2022 году, «Северсталь» тем не менее обещала по-прежнему исполнять свои контрактные обязательства, что, вероятно, и позволяет стивидорной компании выдавать рекорды.

Расположенный на Канонерском острове «Терминал Святого Петра», — относительно прошлогодних результатов также немного просел (11,2 тыс контейнеров против 13,9 тыс годом ранее). Его «коллега по цеху» «МГС-терминал», чьи основные объемы составляют бананы из Эквадора на Петербург, а также транзитом в Казахстан и Узбекистан, перевалил 4,7 тыс контейнеров, на 2% больше год к году. Мощности и того и другого позволяют работать с кратно большей отдачей, было бы что переваливать.



Заметные рывки есть и у крупных игроков. Рабочие лошадки группы Global Ports, «Петролеспорт» нарастил контейнерооборот втрое, до 175,7 тыс TEU, с результатом в 165,3 тыс TEU его почти догнал «Первый контейнерный терминал», который сумел превзойти свои прошлогодние показатели в пять раз. Успех обоих строится на обработке автомобилей из Китая, прибывающих в Петербург морем и по железной дороге (за 6 месяцев этого года в «ПКТ» перегрузили 16 тысяч машин, в «ПЛП» — 5,8 тысяч), а также на перевалке удобрений «Еврохим» и «ФосАгро».



Впрочем, сказать, что оба терминала загружены под завязку трудно даже с большим натягом, поскольку проектные мощности обоих позволяют обрабатывать до миллиона TEU в год.

«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» может переваливать 900 тыс. TEUs в год, однако даже до прошлогодних весьма скромных результатов КТСП не дотянул порядка 8% — лишь 308,1 тыс TEU.

«Середнячок» «Феникс» в Бронке (мощность 500 тыс TEU в год) сбавил темпы на четверть — 49,7 тыс TEU против 66,9 год к году. Тем не менее, городские власти поддержали строительство в порту нового терминала (возводить его будет тоже «Феникс»), присвоили проекту статус «стратегического», и отметили его важность не только для России, но и для других государств, среди которых — дружественная Белоруссия.



Нет оплаты — нет контейнеров

Несмотря на радужную статистику перевалки, торговые перевозчики отмечают, что возникшие сложности с приемом платежей из России в китайских банках грозят обрушить показатели. Причем не в какой-то далекой перспективе, а прямо сейчас.



Как отмечает Гагаринов, не проходят платежи даже в юанях, которые российские компании покупают, чтобы облегчить платежи. И даже если проходят, перевод не застрахован от возврата.

— Положение дел со сложностями приема платежей из России китайскими банками, к сожалению, усугубляется еженедельно. В обиход уже вошло выражение «грязные юани из России». При этом, некоторые китайские банки даже требуют от своих китайских клиентов удалить с интернет-сайтов информацию о каких-либо связях с Россией, — поделился генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов.



При этом официальная позиция на уровне руководства КНР по какому-либо ограничению приема платежей из России, и тем более в своей национальной валюте, не озвучена. И выглядит все так, словно проблемы нет. Хотя в действительности она есть: нет оплаты, значит нет и контейнеров.

— Объемы перевозок, прежде всего, товаров, доставляемых в контейнерах из Китая сильно упали, что вынудило многих морских линейных контейнерных перевозчиков, начиная с июня, существенно сократить количество судозаходов в Петербург, — подчеркивает Гагаринов.

Ответ о рисках попадания китайских банков под вторичные санкции США, по мнению Гагаринова, выглядит неубедительным. Более того, отмечает он, что санкционное давление, под которым уже много лет находится Иран, вовсе не мешает Китаю развивать с ним торговлю. И основная валюта в этих расчетах — тот же самый китайский юань.



А вдруг разлюбил?

И тут резонно возникает вопрос — а может быть, Китай просто не заинтересован в развитии торговых отношений с Россией и начнет отказывать всем клиентам из РФ. Но цифры — вещь неопровержимая.



Судя по статистике, пока еще заинтересован и даже очень. За 7 месяцев товарооборот России и Китая превысил прошлогодний результат на 1,6% и достиг 136,7 млрд долларов США, отмечает управляющий партнер ООО «Инфра Проекты», доцент Высшей школы экономики Алексей Безбородов. И не похоже, что проблемы с расчетами в юанях достигли критических значений.

— Интересно, а как же оплачено это? [Застревание платежей] — проблемы организаторов с нашей стороны, — поделился своими наблюдениями Алексей Безбородов с «Фонтанкой».



На самом деле, считают эксперты, пока у России есть достаточное количество природных ресурсов, которые она готова поставлять в Поднебесную со скидкой, мало что способно угрожать прекращению торговли между странами.



О том, как петербургские предприниматели ищут и находят способы оплатить китайские товары, читайте в материале «Фонтанки».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

