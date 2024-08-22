Чёртова дюжина. Банки Киргизии приостановили денежные переводы через РФ на неопределенный срок

На 22 августа тринадцать банков Киргизии приостановили денежные операции через Россию. Ограничения переводов по рублевым реквизитам связывают с западными санкциями.
Так, 22 августа «Банк Компаньон» приостановил переводы через «Сбер» и «Т-банк» на неопределенный срок. Однако на сайте финансовой организации предложили альтернативные варианты перевода. Послать деньги из России на карту «Компаньона» можно через приложения Sendy, банк «Мир привилегий» и «Золотую корону». А из Киргизии в РФ средства можно переправить с помощью «Золотой короны» и «Юнистрима».
Также 22 августа о временной приостановке заявили в «Айыл банке». На сайте учреждения сказано об отключении переводов из приложения «Сбер». «Однако переводы через системы денежных переводов «Золотая корона» и «AstraSend» работают в штатном режиме», — пояснили в «Айыл банке».
Среди тех, кто приостановил переводы ранее, — «Демир банк», «ФинансКредитБанк», «Керемет банк», Mbank, «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ», «Оптима банк», «Банк Азии», «Элдик банк» («РСК банк»), «Кыргызкоммерцбанк» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).
В июне Минфин США внес Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в SDN-список. https://www.fontanka.ru/2024/06/12/73696955/ Чтобы избежать риска вторичных санкций, зарубежные банки ограничивают операции с Россией.