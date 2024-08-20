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    Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок

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    14 комментариев

    Киргизский банк «Керемет» уведомил клиентов о приостановке денежных переводов через российские банки в обоих направлениях на неопределенный срок. Извещение появилось 20 августа на официальном сайте организации.

    Ограничения коснутся переводов через мобильные приложения «Сбербанка», «МТС Банка» и «Т-банка» (бывший «Тинькофф»), а также через оператора национальной платежной системы России НСПК. В то же время останутся доступны переводы через такие международные системы, как «Золотая Корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.

    Ранее переводы через эти российские банки приостановил MBank.

    В 2022 году карты «Мир» перестали принимать такие банки Киргизии, как «Бакай-банк» и «Доскредобанк», «Халык-банк», «Демир-банк», «Кыргызстан», «Банк Азии», «Банк Компаньон» и «Айыл-банк». Продолжают обслуживать карты банки «РСК банк», «Капитал банк», «Керемет банк», «Оптима банк», «Толубай банк», «Бай-Тушум».

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    КереметБанкКиргизияДенежные переводыОграничения
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    Комментарии 14

    26592706620 Авг 2024 в 20:16
    Это удар сразу по двум направлениям.
    Прямой урон наносится своим собственным гражданам, работающим в России и переводившим деньги домой через те или иные платежные системы.
    Опосредованный удар наносится по российским предприятиями, использующим труд киргизских гастарбайтеров. Если те начнут массово покидать Россию в связи с невозможностью перевода своих денег, то положение российских предприятий, имеющих проблемы с дефицитом кадров, будет выглядеть очевидным.

    Санитарный кордон вокруг России строится не только в Курской и Белгородской области. В отличие от судорожных решений в Кремле, он выстраивается неторопливо, но неуклонно. И именно поэтому будет очень крепким и непроходимым в будущем. Разминировать эти минные поля будет очень непросто. И невероятно дорого.

    Стоимость биполярного расстройства, которое овладело высшим руководством, становится всё выше.................
    +1−3
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