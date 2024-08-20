Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок

Киргизский банк «Керемет» уведомил клиентов о приостановке денежных переводов через российские банки в обоих направлениях на неопределенный срок. Извещение появилось
Ограничения коснутся переводов через мобильные приложения «Сбербанка», «МТС Банка» и «Т-банка» (бывший «Тинькофф»), а также через оператора национальной платежной системы России НСПК. В то же время останутся доступны переводы через такие международные системы, как «Золотая Корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.
Ранее переводы через эти российские банки приостановил MBank.
В 2022 году карты «Мир» перестали принимать такие банки Киргизии, как «Бакай-банк» и «Доскредобанк», «Халык-банк», «Демир-банк», «Кыргызстан», «Банк Азии», «Банк Компаньон» и «Айыл-банк». Продолжают обслуживать карты банки «РСК банк», «Капитал банк», «Керемет банк», «Оптима банк», «Толубай банк», «Бай-Тушум».