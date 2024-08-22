Демонтаж газовой плиты в состоянии алкогольного опьянения: СК назвал предварительную причину взрыва в доме в Кизеле

Предварительной причиной взрыва в многоквартирном доме в городе Кизеле в Пермском крае стала попытка жильцов одной из квартир демонтировать газовую плиту в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета 22 августа.

«Следствием предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в городе Кизеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту», — говорится в сообщении.

В результате этих действий сначала произошла утечка газовоздушной смеси, а затем и ее воспламенение. Один из жильцов в результате такого демонтажа был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами, а поиски второго еще продолжаются.

Из-за хлопка газовоздушной смеси из дома было эвакуировано 16 человек — для них развернуты два пункта временного размещения.

