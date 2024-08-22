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    Демонтаж газовой плиты в состоянии алкогольного опьянения: СК назвал предварительную причину взрыва в доме в Кизеле

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    Предварительной причиной взрыва в многоквартирном доме в городе Кизеле в Пермском крае стала попытка жильцов одной из квартир демонтировать газовую плиту в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета 22 августа.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    «Следствием предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в городе Кизеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту», — говорится в сообщении.

    В результате этих действий сначала произошла утечка газовоздушной смеси, а затем и ее воспламенение. Один из жильцов в результате такого демонтажа был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами, а поиски второго еще продолжаются.

    Из-за хлопка газовоздушной смеси из дома было эвакуировано 16 человек — для них развернуты два пункта временного размещения.

    По факту обрушения дома уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 238 УК РФ, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

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