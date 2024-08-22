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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев возглавит делегацию РФ на совещаниях конвенции ООН по климату

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    Президент России Владимир Путин распорядился назначить своего помощника, бывшего премьера Чечни Руслана Эдельгериева главой российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соответствующий документ опубликован 22 августа на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича руководителем делегации РФ для участия в совещаниях высших органов

    Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в странах, испытывающих серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и Конвенции о биологическом разнообразии», — сказано в документе.

    Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее 49-летний Эдельгериев занимал должность председателя правительства Чечни (с 2012-го по 2018 год), с июня 2018-го по май 2024 года был советником президента, специальным представителем главы государства по климату. В мае текущего года он был назначен помощником президента РФ.

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    Руслан ЭдельгериевООНКлиматПутинЧечняДелегация рф
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