Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев возглавит делегацию РФ на совещаниях конвенции ООН по климату

Президент России Владимир Путин распорядился назначить своего помощника, бывшего премьера Чечни Руслана Эдельгериева главой российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соответствующий документ опубликован 22 августа на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича руководителем делегации РФ для участия в совещаниях высших органов
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в странах, испытывающих серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и Конвенции о биологическом разнообразии», — сказано в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ранее 49-летний Эдельгериев занимал должность председателя правительства Чечни (с 2012-го по 2018 год), с июня 2018-го по май 2024 года был советником президента, специальным представителем главы государства по климату. В мае текущего года он был назначен помощником президента РФ.