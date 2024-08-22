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    Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

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    Замглавы департамента Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взятке. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС.

    В июне Дмитрия Журавлева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ. Согласно решению Басманного суда, срок содержания под стражей обвиняемого продлили до 4 ноября 2024 года.

    Известно, что Дмитрий Журавлев полностью признал свою вину и ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

    Как пишет РИА Новости, Минобрнауки подтвердило информацию о задержании Журавлева и отметило, что содействует следствию.

    По делу о взятке также проходит исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко, который является предполагаемым взяткодателем. В отношении него возбуждено дело по части 5 статьи 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере.

    Отмечается, что Александр Евдокименко дал признательные показания по уголовному делу и участвует в содействии расследованию. Тем не менее он тоже был помещен под стражу на срок до 4 ноября. Адвокаты Журавлева и Евдокименко, в свою очередь, настаивали на том, чтобы их подзащитных поместили под домашний арест.

    Дело о взятке ведет Главное следственное управление СК России.

    Согласно сайту Минобрнауки РФ, Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента и курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, а также отдел программ и проектов в сфере агропромышленного комплекса.

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