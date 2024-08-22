Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

Замглавы департамента Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взятке. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС.



В июне Дмитрия Журавлева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ . Согласно решению Басманного суда, срок содержания под стражей обвиняемого продлили до 4 ноября 2024 года .



Известно, что Дмитрий Журавлев полностью признал свою вину и ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.



Как пишет РИА Новости, Минобрнауки подтвердило информацию о задержании Журавлева и отметило, что содействует следствию.

