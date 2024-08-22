Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

Замглавы департамента Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взятке. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС.
В июне Дмитрия Журавлева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере —
Известно, что Дмитрий Журавлев полностью признал свою вину и ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.
Как пишет РИА Новости, Минобрнауки подтвердило информацию о задержании Журавлева и отметило, что содействует следствию.
По делу о взятке также проходит исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко, который является предполагаемым взяткодателем. В отношении него возбуждено дело по
Отмечается, что Александр Евдокименко дал признательные показания по уголовному делу и участвует в содействии расследованию. Тем не менее он тоже был помещен под стражу на срок до
Дело о взятке ведет Главное следственное управление СК России.
Согласно сайту Минобрнауки РФ, Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента и курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, а также отдел программ и проектов в сфере агропромышленного комплекса.