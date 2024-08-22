«Главное — облегчить жизнь тяжелобольного человека». Пять тысяч раз обратились за помощью в паллиативную службу фонда AdVita

Фото: предоставлено БФ AdVita Поделиться Поделиться





Паллиативная служба фонда AdVita с момента своего открытия приняла на этой неделе пятитысячное обращение за помощью — специалисты службы уже более семи лет консультируют семьи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которых неизлечимо болен человек.



Как и все службы, паллиативная появилась в фонде AdVita не просто так. Система помощи много лет строилась так, чтобы специалисты были с человеком на любом этапе — от диагностики до реабилитации. Но бывает, что победить болезнь не удается. Однако это не значит, что больше нельзя помочь. Можно сделать многое для того, чтобы жизнь и на этом этапе была полной и достойной, говорят в фонде.



За время работы паллиативной службы количество новых обращений выросло почти вдвое: если в первый год за помощью обратилось 468 человек, то за 2023 год их было уже 835, и количество подопечных продолжает расти. Специалисты круглосуточно и бесплатно консультируют по номеру 8 (800) 700–89–02 о беспокоящих и неотложных вопросах, а также, при необходимости, бесплатно обеспечивают оборудованием и средствами ухода.



«Самые популярные запросы неизменны. Нас спрашивают, как госпитализировать близкого в хоспис, как получить обезболивание, кому-то необходимы ходунки, инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, санитарные стулья, средства для ухода за лежачим человеком или медицинское питание. Главное для нашей паллиативной службы — в то время, пока мы рядом, облегчить жизнь тяжелобольного человека и членов его семьи. Поэтому мы редко ограничиваемся одним телефонным разговором, всегда предлагаем оставаться на связи, звоним и интересуемся, как изменилась ситуация и какая еще помощь может потребоваться», — рассказывает Елена Ковач, руководитель паллиативной службы фонда AdVita.



Сегодня в паллиативной службе фонда работают три консультанта: Елена, Мария и Наталия. Они обеспечивают круглосуточную связь без выходных и готовы отвечать на срочные вопросы в любое время дня и ночи. В AdVita отмечают, что состояние подопечных может меняться очень быстро: у человека, который тяжело болеет, и его близких иногда нет времени, чтобы дождаться начала рабочего дня и получить помощь. Так, за 2023 год консультанты ответили на 577 ночных звонков, 653 раза люди обращались в службу в выходные и праздники.



Но лучше всех цифр о работе фонда говорят отзывы семей, которые обратились в паллиативную службу, — это только слова благодарности за профессионализм, отзывчивость, человеческое отношение и желание помочь и поддержать даже после ухода из жизни близкого человека.

Фото: предоставлено БФ AdVita Фото: предоставлено БФ AdVita Фото: предоставлено БФ AdVita Поделиться Поделиться





Паллиативная служба фонда AdVita существует на пожертвования от частных лиц и компаний. Бюджет службы в месяц примерно 500 тысяч рублей, и целевые пожертвования помогают собирать чуть больше трети этой суммы. Сейчас службу ежемесячно поддерживают 194 человека и несколько компаний. В фонде просят присоединиться и оформить ежемесячное пожертвование всех желающих. Сделать это можно здесь. Если же вы хотите поддерживать службу от имени вашей организации (юридического лица), то необходимо связаться с сотрудниками фонда по почте partners@advita.ru.



«Очень важно, чтобы поддержка была регулярной. Сейчас мы видим, что количество обращений к нам постоянно растёт, а вот подписок становится меньше. Нас это беспокоит, потому что есть объективная необходимость в увеличении количества консультантов, чтобы оказывать помощь ещё большему количеству людей и никого не оставлять наедине с его горем», — говорит Елена Ковач. На сайте паллиативной службы palliativespb.ru можно ознакомиться с полезной информацией для пациентов и их близких.

