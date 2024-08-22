Ритуальщики хотят легализовать частные крематории. Изменения рассмотрят в Госдуме

На сегодняшний день в России не определен правовой статус частных крематориев. Для того, чтобы бизнес был легальным и учреждения не были в дефиците, их хотят легализовать. Для этого ритуальщики обратились к депутату Госдумы Светлане Разворотневой с предложением изменить федеральный закон о погребении и похоронном деле, сообщает в четверг, 22 августа, «Коммерсантъ».



Осенью текущего года Разворотнева вместе с экспертами и профильными ведомствами планирует начать обсуждение поправок в законодательство. Как стало известно «Ъ», ожидается изменение к закону о государственно-частном партнерстве, где могут прописать возможность создания крематориев по концессионным соглашениям. Однако юристы отмечают, что, возможно, потребуется внести изменения также в Градостроительный и Земельный кодексы.

